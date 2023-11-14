МакSим исполнила свой хит «Знаешь ли ты» на матче хоккейного «Спартака»

Певица МакSим выступила со своей композицией «Знаешь ли ты» на матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» (Москва), который прошел на домашней арене красно-белых «Мегаспорт».

Песня прозвучала в перерыве встречи. Болельщики на трибунах подпевали исполнительнице.

Спартаковцы одержали победу в этой встрече (4:3 ОТ) и вышли на первое место в турнирной таблице Западной конференции (45 очков после 31 игры), обойдя бело-голубых по дополнительным показателям (45 очков за 30 встреч).