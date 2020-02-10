Максим Грошев: «Сейчас главная задача помочь команде попасть в плей-офф»

Нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев поделился впечатлениями от игры за олимпийскую сборную России. Он дебютировал в ее составе на турнире в Словакии.

— Приятно получать вызов в сборную, тем более в олимпийскую. Это мой первый вызов во взрослую команду, — цитирует Грошева официальный сайт «Нефтехимика».

Были хорошие игры, старался выкладываться по полной и все, что есть отдавать.

— Ты в составе «Нефтехимика» проводишь первый сезон в КХЛ. Что нужно сделать, чтобы достойно его завершить?

— Сейчас главная задача помочь команде попасть в плей-офф. У нас отличный коллектив, и я думаю, все получится.