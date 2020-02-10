Максим Грошев: «Сейчас главная задача помочь команде попасть в плей-офф»
Нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев поделился впечатлениями от игры за олимпийскую сборную России. Он дебютировал в ее составе на турнире в Словакии.
— Приятно получать вызов в сборную, тем более в олимпийскую. Это мой первый вызов во взрослую команду, — цитирует Грошева официальный сайт «Нефтехимика».
Были хорошие игры, старался выкладываться по полной и все, что есть отдавать.
— Ты в составе «Нефтехимика» проводишь первый сезон в КХЛ. Что нужно сделать, чтобы достойно его завершить?
— Сейчас главная задача помочь команде попасть в плей-офф. У нас отличный коллектив, и я думаю, все получится.
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/maksim-groshev-priyatno-poluchat-vyzov-v-sbornuyu-tem-bolee-vo-vzrosluyu-komandu/