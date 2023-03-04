Максим Гончаров — о драке: «В плей-офф такое случается, нужно быть готовым»

Защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров прокомментировал свою драку с Ильей Сафоновым в матче с «Ак Барсом» (1:4).

— Вы сегодня стали участником драки. Что произошло в этом эпизоде?

— Накал страстей. В плей-офф такое случается, нужно быть готовым. Никто не любит уступать

— Сегодня пропустили уже на 14 секунде. Как этот гол сказался на команде?

— Такое бывает. Нужно просто продолжать играть, и все.

— Впереди два матча в Нижнекамске. Какие ожидания?

— Нужно по-другому выходить, начинать играть с первых минут.

После 2 матчей счет в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут в Нижнекамске 5 и 7 марта.