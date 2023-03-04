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Сегодня, 22:00

Максим Гончаров — о драке: «В плей-офф такое случается, нужно быть готовым»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров прокомментировал свою драку с Ильей Сафоновым в матче с «Ак Барсом» (1:4).

— Вы сегодня стали участником драки. Что произошло в этом эпизоде?

— Накал страстей. В плей-офф такое случается, нужно быть готовым. Никто не любит уступать

— Сегодня пропустили уже на 14 секунде. Как этот гол сказался на команде?

— Такое бывает. Нужно просто продолжать играть, и все.

— Впереди два матча в Нижнекамске. Какие ожидания?

— Нужно по-другому выходить, начинать играть с первых минут.

После 2 матчей счет в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут в Нижнекамске 5 и 7 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-goncharov-o-drake-v-plej-off-takoe-sluchaetsya-nuzhno-by-t-gotovy-m/
Максим Гончаров
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
0 - 0
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
1 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
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0 - 0
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
0 - 0
4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
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1 - 1
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
1 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
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5. Локомотив - Витязь
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
1 - 1
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
4. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
1 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 1
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
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5. Сал. Юлаев - Адмирал
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Автомобилист – Металлург
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ЦСКА – Северсталь
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