Максим Гончаров: «На турнирную таблицу вообще не смотрим»

Защитник «Спартака» Максим Гончаров в интервью «Известиям» признался, что команда не смотрит в турнирную таблицу. Красно-белые идут на 7-м месте в таблице Западной конференции КХЛ.

— Сейчас «Спартак» уверенно идет в зоне плей-офф и близок к топ-4 Запада. Для вас принципиально оказаться в группе лидеров и получить в первом раунде Кубка Гагарина преимущество своей площадки?

— Честно говоря, никогда об этом не думал. Полагаю, другие ребята в команде тоже не обращают на это внимания. Во всяком случае, я с ними ничего подобного не обсуждаю. Просто есть задача выигрывать в каждом матче, выходить на лед и биться. А дальше посмотрим. Будет хорошо, если наберем максимум очков и заберемся высоко.

— Первая восьмерка Западной конференции уже сильно оторвалась от аутсайдеров, и, похоже, с участниками плей-офф всё ясно. Вас это не расхолаживает?

— Могу только сказать, что мы за таблицей не следим. Думаем только о каждой следующей игре. От этого и пляшем.