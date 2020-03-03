Максим Гончаров дисквалифицирован на четыре матча

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей ЦСКА — «Торпедо», «Автомобилист» — «Сибирь» и «Динамо» — «Спартак», информирует сайт КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Тая Рэтти по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Принято решение наложить на нападающего «Сибири» Александра Шарова наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Спартака» Максима Гончарова? по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, общая дисквалификация Гончарова составит четыре матча.