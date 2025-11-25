Джиошвили о прерванной серии поражений «Динамо»: «Очень важно побеждать, учитывая нашу не лучшую серию»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе над «Амуром» (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Всегда очень важно побеждать, сейчас тем более, учитывая нашу не лучшую серию. Непростая игра вышла, был хороший соперник против нас. Нам нужнее, вот и выиграли», — сказал Джиошвили «СЭ».

Также игрок прокомментировал повреждения нападающего Никиты Гусева и вратаря Владислава Подъяпольского.

«Без Гусева и Подъпольского сложновато играть, это лучшие игроки на своих позициях в лиге. Но, думаю, на один матч смогли заменить», — добавил Джиошвили.

«Динамо» прервало серию из двух поражений и с 36 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции.

Денис Клесарев