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Джиошвили — о прогрессе в октябре: «Пусть и на моей улице будет праздник»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о связке с Артемом Ильенко и собственной результативности.

— Хороший матч. Здорово, что выиграли с преимуществом, потому что две прошлые игры здесь были тяжелыми. Сегодня в третьем периоде забили две шайбы подряд, и стало чуть попроще довести дело до победы.

— Ваша связка с Ильенко показывает отличные результаты в последних матчах. Можно сказать, что вы нашли свою игру?

— Говорить, что мы вышли на пик формы, пока рано. Но мы стараемся и работаем каждый день ради побед команды. А там, дай бог, и у нас будет получаться.

— Сентябрь выдался для вас непростым, вы не набрали очков. Сильно переживали по этому поводу?

— Дело не столько в очках, сколько в том, что команда проигрывала. Это действительно заставляло задуматься и переживать. Конечно, непросто, когда стараешься, но не всегда получается. Поэтому хорошо, что сейчас где-то и мне начало везти, скажем так. Пусть и на моей улице будет праздник.

— Как в такой ситуации не паниковать, когда долго не получается забить? Как не потерять настрой?

— Это действительно непросто. К счастью, дома есть поддержка от родных и близких. Правильные слова и поддержка очень помогают.

Екатерина Смирнова

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Артем Ильенко
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