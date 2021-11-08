Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Максим Цыплаков: «Очень много контролируем шайбу, но эта возня по углам без всякой агрессии»

23:11
Теги:

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:0).

«Мы очень много контролируем шайбу, но эта возня по углам без всякой агрессии, без трафика под воротами мешают нам забить гол. Будем тренировать это как можно больше. Очень часто нам этого не хватает, такого грязного, рабочего гола.

Сказывается, что пятая игр через день, усталость накапливается. Начинаем матч с пропущенных голов, не знаю, с чем это связано.

Только при выигранной борьбе можно победить. Инициатива у нас сегодня была, только остроты не хватает. А так, в принципе, мы среднюю зону хорошо проходили.

Эта пауза на Евротур нужна будет всем, набрать немного физики. Сейчас будет несколько выходных, расслабиться перезагрузиться», — сказал Цыплаков.

(Надежда Тонконог)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Поставили Чайковского, потом упс — и заиграл наш гимн!» Россиянку чествовали вопреки санкциям ВАДА
В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии
0