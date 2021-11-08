Максим Цыплаков: «Очень много контролируем шайбу, но эта возня по углам без всякой агрессии»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:0).

«Мы очень много контролируем шайбу, но эта возня по углам без всякой агрессии, без трафика под воротами мешают нам забить гол. Будем тренировать это как можно больше. Очень часто нам этого не хватает, такого грязного, рабочего гола.

Сказывается, что пятая игр через день, усталость накапливается. Начинаем матч с пропущенных голов, не знаю, с чем это связано.

Только при выигранной борьбе можно победить. Инициатива у нас сегодня была, только остроты не хватает. А так, в принципе, мы среднюю зону хорошо проходили.

Эта пауза на Евротур нужна будет всем, набрать немного физики. Сейчас будет несколько выходных, расслабиться перезагрузиться», — сказал Цыплаков.

(Надежда Тонконог)