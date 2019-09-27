Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал победу над «Автомобилистом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы правильно выполняли игровое задание, — цитирует официальный сайт «Спартака» Цыплакова. — Задание заключалось в том, чтобы мы правильно подкатывались под игроков соперника, далее разбирали каждый каждого, никого не теряли, в своей зоне выводили аккуратно шайбу. Если нас прижимают, то можно играть просто и выносить по стеклу. В чужой зоне необходимо было как можно чаще доставлять шайбу на пятак соперника.



Соперник серьезно прибавил в третьем периоде. Хотя во втором еще был момент, когда нашу пятерку зажали в своей зоне на пару минут, но мы позиционно хорошо отстояли, и у соперника за те две минуты в чужой зоне даже толком ничего не получилось сделать. А в третьем им надо было отыгрываться, и понятно, что они побежали вперед.



Дебют Гудачека в сезоне? Красавец! Он давно не играл, но при этом часто выручал нас сегодня и придавал нам уверенности. Кстати, он классные передачи делал и начинал наши атаки.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков