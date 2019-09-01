Максим Чудинов: «Мне за дальние броски на лавке не прилетает»

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) и прокомментировал шайбу, которую он забросил с дистанции в 40 метров.

— В Питере против СКА я тоже так пытался бросать, но там не получилось по воротам попасть. Хотя мы все равно забили. А с ЦСКА удачно получилось. Забил несколько таких голов, уверенность появилась, поэтому бросаю. И голы получаются.

Главное — в створ попасть. Я такие броски отрабатываю после тренировок.

За броски мне на лавке не прилетает. Если я в ворота попадаю, она отскакивает в угол, а мы же в давление сразу идем. Шайба все равно в зоне, так что какая разница?

Никогда не замерял силу броска. Может быть, на Матче звезд были замерения, но я не помню.

— Желательно, чтобы шайба летела низко при дальних бросках — так шанс забить выше.

— У меня это на автомате уже. Бросаю и бросаю. Я просто знаю, как правильно бросать с таких дистанций. (Игорь Еронко)