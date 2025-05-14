Березкин: «Два гола привезли в свои ворота, но у «Локомотива» были шансы отыграться и выиграть матч»

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Равная игра была. Два гола привезли в свои ворота, но были шансы отыграться и выиграть в основное время. Двигаемся дальше. Что не получилось во втором периоде? Хладнокровие в моментах, работа перед Фукале — и шайба обязательно зайдет», — цитирует пресс-служба лиги Березкина.

Также он отметил, что нужно сделать ярославской команде в следующем матче, который пройдет в Ярославле.

«Показывать тот хоккей, что мы показывали весь сезон. Нужно давить, забирать нейтральные шайбы, воевать», — добавил Березкин.

«Трактор» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч состоится в четверг, 15 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.