Максим Афиногенов: «В «Динамо» не думаем, сколько у нас уже поражений»

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У москвичей 5 поражений в 6 последних встречах.

— Хорошая боевая игра, — цитирует официальный сайт лиги Афиногенова, — Много моментов было, которые мы не реализовали и в итоге из-за этого уступили. У соперника было четырехминутное удаление, забили один гол, потом второй и переломили игру, но в концовке не дотерпели и упустили момент, когда игрок «Трактора» вылез из угла. Не думаем, сколько у нас уже поражений. Стараемся найти свою игру и постепенно нащупываем ее. Но пока где-то что-то не хватает, будем работать дальше. Я еще не помогаю команде. Желание забивать и набирать очки у меня есть, но возможности пока нет.

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