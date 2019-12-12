Максим Афиногенов: «Почему так быстр? А я просто не устаю»

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов рассказал о том, как ему удается играть в 40 лет.

— В нынешнем сезоне вы забросили уже шесть шайб. Как это вообще возможно на столь высоком уровне в 40 лет?

— Я просто люблю хоккей и играю в него. Причем здесь вторая, третья или четвертая молодость?

— Может, дело в специальном восстановлении или дополнительных упражнениях?

— Я, правда, не знаю, какую тайну вы хотите узнать. Я наслаждаюсь, когда выхожу на лед. Никаких специальных методик восстановления. Почему так быстр? А я просто не устаю! Вот, когда начну уставать, тогда... В общем, тогда посмотрю, что буду дальше делать.

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