Максим Афиногенов: «Молодым также подходил за советом к старшим товарищам»

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов оценил игру команды на старте сезона. После 7 матчей бело-голубые набрали 9 очков и занимают 5-е место в Западной конференции.

— Сезон только начался, и пока «Динамо» набирает обороты, — цитирует Афиногенова официальный сайт «Динамо». — В команде много новых сочетаний, ребята притираются друг к другу. В общем, выводы делать рано. Рабочий процесс в самом разгаре.

— Вас лично часто ставят в звено с молодыми игроками. Как к этому относитесь?

— Совершенно нормально. Во-первых, это решение тренера. Во-вторых, ребята хорошие. По ним видно, что у «Динамо» есть будущее. Если будут упорно тренироваться и любить свое дело, все у них получится.

— Заметил, что молодежь не особо тушуется перед вашим авторитетом.

— У нас нормальные отношения. Когда ребята подходят и что-то спрашивают, я всегда готов с ними обсудить эпизод на площадке и как-то помочь. Я ведь тоже был молодым игроком. И также подходил за советом к старшим товарищам. Надо передавать свой опыт.

— Кто был для вас дядькой-наставником?

— В НХЛ это был Алексей Житник, вместе с которым мы выступали за «Баффало». А в сборной России мне довелось играть в одном звене с Игорем Ларионовым. Поэтому, когда он что-то говорил, я слушал раскрыв рот.

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