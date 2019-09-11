Максим Афиногенов: «Мне изначально удобно играть на канадских площадках»

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов в интервью «Известиям» отметил, что доволен маленькими площадками в КХЛ?.

— Кстати, о маленьких площадках. Вы давно на них не играли. Не было из-за этого трудностей в первых матчах?

— Наоборот, как будто вернулся в свою колею. Мне нравится играть в таком формате — люблю маленькие площадки. Доволен, что наконец на домашней арене «Динамо» поменяли ее размеры.

— Не успели отвыкнуть от канадских площадок за 10 лет с момента возвращения из НХЛ?

— Мне просто изначально удобно на них играть. Говорю только за себя — не знаю, как дело обстоит у остальных ребят из «Динамо». Наверное, некоторым надо еще привыкнуть. А я большую часть карьеры отыграл на маленьких площадках. И мне на них полегче.

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