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Максим Афиногенов: «Если вызовут на Матч всех звезд, сыграю»

16:23
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Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов рассказал, как отнесется к тому, если его выберут на Матч всех звезд КХЛ.

— Честно говоря, я об этом даже не думал (улыбается). Позовут — сыграю.

Сборная? Я думаю, всему свое время, — цитирует Афиногенова News.ru.- Сейчас вызывают тех ребят, кого планируют наигрывать с прицелом на Олимпиаду 2022 года и ближайшие чемпионаты мира. Поэтому на Кубке Первого канала у нас будет хороший состав.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Дополнительная информация

https://news.ru/hockey/afinogenov-esli-vyberut-na-match-zvyozd-s-udovolstviem-sygrayu/

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