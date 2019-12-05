Максим Афиногенов: «Если вызовут на Матч всех звезд, сыграю»
16:23
Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов рассказал, как отнесется к тому, если его выберут на Матч всех звезд КХЛ.
— Честно говоря, я об этом даже не думал (улыбается). Позовут — сыграю.
Сборная? Я думаю, всему свое время, — цитирует Афиногенова News.ru.- Сейчас вызывают тех ребят, кого планируют наигрывать с прицелом на Олимпиаду 2022 года и ближайшие чемпионаты мира. Поэтому на Кубке Первого канала у нас будет хороший состав.
Дополнительная информация
https://news.ru/hockey/afinogenov-esli-vyberut-na-match-zvyozd-s-udovolstviem-sygrayu/
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