Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов считает, что сборная России должна участвовать в Олимпиаде-2022 даже под нейтральным статусом.

— Как отреагировали на решение исполкома ВАДА о санкциях против российского спорта? Если не удастся обжаловать этот вердикт, наши хоккеисты на Игры-2022, скорее всего, поедут только под нейтральным флагом...

— Надеюсь, наша сборная поедет на Олимпиаду в полном составе и под российским флагом. Что тут еще сказать? Очень важно, чтобы каждый из наших спортсменов имел шанс на крупных соревнованиях, будь то Олимпийские игры или чемпионат мира, слушать свой гимн, носить символику своей страны.

— Нейтральный статус усложняет игру?

— Мы, хоккеисты, не можем на это повлиять, от нас ничего не зависит. Если команду пустят даже под нейтральным флагом, значит, надо ехать. Остальное не наше дело. Естественно, приятно, когда у тебя на майке написано «Россия» и исполняется гимн страны. Но лезть во все эти политические вопросы нет смысла — решение, к сожалению, принимается не нами.