Максим Афанасьев перешел из «Локомотива» в «Северсталь»
2 июля 2020, 14:38
Состав «Северстали» пополнил защитник «Локомотива» Максим Афанасьев, сообщается в Twitter череповчан. В прошедшем сезоне 22-летний игрок провел 23 матча, в которых набрал 2(1+1) очка при показателе полезности «-2». В первом раунде плей-офф он не принимал участие.
Состав ХК «Северсталь» пополнил защитник ХК «Локомотив» Максим Афанасьев.— HC Severstal (@severstalclub) July 2, 2020
Возраст: 22 года
Амплуа: защитник
Хват: Левый
Гражданство: Россия
Вес: 84 кг.
Рост: 183 см. pic.twitter.com/DextcH4Dz3
30 апреля 2020 года защитник продлил контракт с «Локомотивом» на два сезона.
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