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Максим Афанасьев перешел из «Локомотива» в «Северсталь»

2 июля 2020, 14:38
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Состав «Северстали» пополнил защитник «Локомотива» Максим Афанасьев, сообщается в Twitter череповчан. В прошедшем сезоне 22-летний игрок провел 23 матча, в которых набрал 2(1+1) очка при показателе полезности «-2». В первом раунде плей-офф он не принимал участие.

30 апреля 2020 года защитник продлил контракт с «Локомотивом» на два сезона.

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