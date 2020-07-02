Максим Афанасьев перешел из «Локомотива» в «Северсталь»

Состав «Северстали» пополнил защитник «Локомотива» Максим Афанасьев, сообщается в Twitter череповчан. В прошедшем сезоне 22-летний игрок провел 23 матча, в которых набрал 2(1+1) очка при показателе полезности «-2». В первом раунде плей-офф он не принимал участие.

Состав ХК «Северсталь» пополнил защитник ХК «Локомотив» Максим Афанасьев.



Возраст: 22 года

Амплуа: защитник

Хват: Левый

Гражданство: Россия

Вес: 84 кг.

Рост: 183 см. pic.twitter.com/DextcH4Dz3 — HC Severstal (@severstalclub) July 2, 2020

30 апреля 2020 года защитник продлил контракт с «Локомотивом» на два сезона.