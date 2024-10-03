Комтуа: «На самом деле между КХЛ и НХЛ не такая большая разница»

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа назвал главные отличия между КХЛ и НХЛ.

«На самом деле не такая большая разница. Думаю, в КХЛ менее жестко играют, и здесь больше позиционной игры. Ребята любят контролировать шайбу. Никаких других отличий пока не заметил», — цитирует Legalbet Комтуа.

В прошлом сезоне Комтуа выступал за «Каролину». Также он играл за «Анахайм». Всего на его счету 211 матчей в НХЛ.