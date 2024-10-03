Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 06:20

Комтуа: «На самом деле между КХЛ и НХЛ не такая большая разница»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Канадский нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа назвал главные отличия между КХЛ и НХЛ.

«На самом деле не такая большая разница. Думаю, в КХЛ менее жестко играют, и здесь больше позиционной игры. Ребята любят контролировать шайбу. Никаких других отличий пока не заметил», — цитирует Legalbet Комтуа.

В прошлом сезоне Комтуа выступал за «Каролину». Также он играл за «Анахайм». Всего на его счету 211 матчей в НХЛ.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Максим Комтуа
Читайте также
РФС не может найти для сборной России соперников на октябрь
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации по лихорадке Марбург
Троих фигурантов дела о теракта в «Крокусе» обвинили в подготовке к еще одной атаке
Вандалы разрушили аллею памяти Владимира Жириновского в Воронеже
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 19
2 Спартак 10 7 3 16
3 ЦСКА 11 6 5 15
4 Торпедо 12 6 6 13
5 СКА 10 6 4 13
6 Динамо Мн 9 6 3 12
7 Северсталь 12 6 6 12
8 Динамо М 11 5 6 11
9 Куньлунь РС 11 5 6 10
10 Витязь 10 4 6 8
11 Сочи 10 3 7 6
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 12 7 5 16
2 Ак Барс 10 8 2 16
3 Трактор 10 6 4 14
4 Нефтехимик 12 5 7 13
5 Сибирь 11 6 5 12
6 Сал. Юлаев 9 6 3 12
7 Адмирал 9 5 4 11
8 Авангард 11 4 7 9
9 Металлург Мг 11 4 7 8
10 Лада 11 3 8 8
11 Амур 10 3 7 7
12 Барыс 11 2 9 5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
3.10 16:30
Авангард – Локомотив
 - : -
3.10 19:00
Витязь – Куньлунь РС
 - : -
3.10 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
3.10 19:30
ЦСКА – Металлург Мг
 - : -
3.10 19:30
Спартак – Барыс
 - : -
3.10 19:30
Динамо М – Трактор
 - : -
3.10 19:30
Сочи – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости