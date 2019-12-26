Макмиллан считает, что «Авангард» не использовал свои моменты в матче с «Трактором»

Форвард «Авангарда» Брэндон Макмиллан после поражения от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. 29-летний канадец провел первую игру в составе омичей.

«Немного неровно начал матч, но, думаю, прибавлял по ходу игры, ноги наращивали темп, — цитирует Макмиллана пресс-служба «Авангарда». — Так я и должен играть. Было пару хороших моментов. Хотелось бы, конечно, реализовать их в заброшенные шайбы. Такое случается. Будем готовиться к следующему матчу. Впереди у нас выездная серия, нужно перестроиться и вновь взяться за работу.

Они играли просто и мощно. А мы не использовали свои моменты. Вот и вся история. Мы могли забросить одну или даже две шайбы на самом старте и откинуть их назад, но не сумели реализовать свои шансы и начали третий период с равным счетом 1:1. Ближе к концовке они забросили с подставления, и уже нам пришлось отыгрываться. Нужно сделать выводы и двигаться вперед, внеся необходимые коррективы».