Маклауд оштрафован за драку в матче против «Ак Барса»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ выписал денежный штраф нападающему «Авангарда» Майклу Маклауду, сообщает пресс-служба лиги.

В конце первого периода матча FONBET Чемпионата с «Ак Барсом» (3:1) Маклауд спровоцировал драку с нападающим казанской команды Никитой Дыняком.

В этом регулярном чемпионате на счету 26-летнего канадца 24 матча за «Авангард» и «Барыс», в которых он забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.