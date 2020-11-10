Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев поделился мнением о проведении матчей регулярного чемпионата КХЛ без зрителей.

«Тяжело выходить на лед в такой обстановке. Дома мы сыграли две последние встречи при пустых трибунах. Когда перед первой из них вышли на разминку, увидели, что нет болельщиков — было не по себе. Ощущение, что тренировочный матч», — цитируют Макеева «Известия».

«При стартовом вбрасывании, когда не слышишь поддержки зрителей, тоже чувствуешь себя неуютно. Когда играешь на их глазах, ощущаешь колоссальную поддержку, играется легче. Дома их очень не хватает. Да и в Балашихе тоже не нравилось играть при пустых трибунах. Не люблю такие матчи. Когда был просто ограниченный допуск зрителей, было гораздо легче», — сказал Макеев.

В нынешнем сезоне КХЛ Макеев провел 22 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков при показатели полезности «+13».