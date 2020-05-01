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Макеев не будет продлевать контракт с «Витязем»

10:55
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Нападающий «Витязя» Алексей Макеев покинул команду. Его контракт был рассчитан до 30 апреля текущего года и стороны не стали продлевать соглашение, сообщает официальный сайт команды из Подольска.

В прошедшем сезоне на счету 28-летнего форварда 39 (15+24) очков в 64 матчах при показателе полезности «+1». Он начинал карьеру в КХЛ в «Автомобилисте».

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