Макеев надеется, что потолок зарплат усилит конкуренцию

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев в интервью «Известиям» отметил, что в потолке зарплат нужна золотая середина.

— Насколько потолок зарплат усилит конкуренцию в КХЛ?

— Хочется, чтобы все команды были равны и каждая могла обыграть каждую. Не только в начале сезона, как это часто удается сейчас, но и в середине регулярки, и в конце. Тот же «Витязь» показал, что в сентябре может обыграть кого угодно, но в декабре наступила яма, когда ЦСКА и СКА выходили на пик формы. Можно было против них играть, но гораздо сложнее. Потому что у одних клубов шесть звеньев, а у других — четыре. И то четвертые звенья берут из Высшей лиги, из фарм-клубов. Надеюсь, потолок зарплат усилит конкуренцию. Но все равно надо сокращать его расстояние с полом, чтобы возможности клубов уравнялись.

— Нынешний потолок в 900 млн рублей вас устраивает?

— Нет. На мой взгляд, его как-то резко снизили с 1,3 млрд. Нужна золотая середина. Где-нибудь на уровне 1,1 млрд. И пол зарплат с 300 млн надо поднять. А с низким потолком мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ. И еще многие поедут за океан. Понятно, что престижная лига — все туда хотят попасть. Но как мы будем удерживать людей при потолке в 900 млн? А у нас ведь через два года Олимпиада. И неясно, как будем комплектоваться, если туда НХЛ не отпустит своих игроков.