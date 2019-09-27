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Макаров получил предложение от клуба КХЛ и покидает «Буран»

16:00
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Голкипер «Бурана» Андрей Макаров получил предложение из клуба КХЛ и покидает команду, сообщает официальный сайт воронежского клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провел пять матчей регулярного чемпионата ВХЛ, в среднем пропуская 2,51 шайбы за игру.

В КХЛ Макаров выступал за «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Куньлунь». Всего в КХЛ он провел 55 матчей, одержав 20 побед. Голкипер пропускал 2,54 шайбы в среднем за игру и отражал 91,1 процента бросков.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hcburan.ru

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