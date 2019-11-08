Магнус Пяярви-Свенссон: «Как только разрешение на работу пришло, я смог официально стать игроком «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Магнус Пяярви-Свенссон рассказал об адаптации в составе ярославского клуба.

— Я попал в непривычную для себя среду, — цитирует шведа официальный сайт КХЛ. — К счастью, в команде я был знаком с несколькими ребятами, с Антоном Ландером мы давно дружим. Мне ещё нужно привыкнуть к некоторым вещам, но в целом адаптация проходит хорошо. А победы прибавляют положительных эмоций.

— Информация о вашем переходе в «Локомотив» появилась в начале октября, однако вы смогли присоединиться к команде только в конце месяца. Почему?

— Мне нужно было получить рабочую визу, это заняло достаточно большое количество времени. Но я заранее приехал в Ярославль, тренировался тут, знакомился с городом и клубом. Как только разрешение на работу пришло, я смог официально стать игроком «Локомотива».

— Тяжело вливаться в команду по ходу сезона?

— Да, непросто. Намного проще приходить в межсезонье и ещё до старта чемпионата узнавать систему тренера. Сейчас же мне приходится всё изучать в ускоренном режиме, в первых матчах было непонятно. Я чувствовал себя неважно, из-за того, что терял позицию, не понимал, что нужно делать. Но в то же время с каждой игрой чувствую, что прибавляю и становлюсь увереннее в себе.

— Мой коллега на чемпионате мира 2018 года спрашивал у вас про КХЛ, и вы сказали, что пока не планируете переезжать в Россию. Что изменилось за эти полтора года?

— Я до последнего ждал предложений из НХЛ. Но мы не смогли с клубом прийти к соглашению, шло время, и мне нужно было принимать решение. Я посчитал, что мне пора открыть новую главу в жизни и попробовать себя в КХЛ.

— Двухлетний контракт с «Локомотивом» был вашим желанием?

— Подумал, что раз у Антона Ландера контракт двухлетний, то значит и я тоже хочу соглашение на два года.

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