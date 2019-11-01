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Магнус Хелльберг: «Когда поражений так много, как у СКА было в октябре, нужно особенно постараться исправить ситуацию»

03:36
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Вратарь СКА Магнус Хелльберг отметил, что команда не в безвыходной ситуации. В течение октября подопечные Алексея Кудашова провели 12 встреч, из которых выиграли лишь четыре.

— Любое поражение неприятно, а когда их так много, как у нас было в октябре, нужно особенно постараться исправить ситуацию, — цитируют «Известия» Хелльберга. — Не думаю, что у нас безвыходное положение. Мы умеем играть в хороший хоккей, просто допускаем много ошибок, чем пользуются соперники. На наш клуб все настраиваются как на последний бой, и нам надо побеждать в этих условиях. Нужно продолжать верить в себя, использовать голевые моменты и не ошибаться у своих ворот. Тогда все придет в норму.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/938298/aleksei-fomin/skatilis-s-vershiny-piterskie-khokkeisty-provalili-oktiabr

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