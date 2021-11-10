Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с Богданом Потехиным
19:07
Магнитогорский «Металлург» и нападающий Богдан Потехин расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщается в официальном Twitter клуба.
Соглашение с хоккеистом было рассчитано до конца апреля 2022 года.
В текущем сезоне 29-летний форвард провел 3 матча в КХЛ и сделал одну голевую передачу.
«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции. Команда набрала 46 очков в 27 матчах.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю