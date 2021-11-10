Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с Богданом Потехиным

19:07
Теги:

Магнитогорский «Металлург» и нападающий Богдан Потехин расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщается в официальном Twitter клуба.

Соглашение с хоккеистом было рассчитано до конца апреля 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 3 матча в КХЛ и сделал одну голевую передачу.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции. Команда набрала 46 очков в 27 матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
Появилось видео ДТП с актрисой Еленой Сафоновой
0