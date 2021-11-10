Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с Богданом Потехиным

Магнитогорский «Металлург» и нападающий Богдан Потехин расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщается в официальном Twitter клуба.

Магнитогорский «Металлург» и нападающий Богдан Потехин расторгли контракт. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.



Мы благодарим Богдана за годы, проведённые в «Металлурге», и желаем ему удачи в карьере!#Металлург #Магнитогорск #ММК #Братьяпоогню pic.twitter.com/ZQSTlXNYVA — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) November 10, 202

Соглашение с хоккеистом было рассчитано до конца апреля 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 3 матча в КХЛ и сделал одну голевую передачу.

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции. Команда набрала 46 очков в 27 матчах.