Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с Потехиным
18:45
Нападающий Богдан Потехин продлил контракт с «Металлургом», об этом сообщается на официальном сайте магнитогорского клуба.
Отмечается, что соглашение 27-летнего форварда будет рассчитано на два года.
Потехин в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провел 52 матча, в которых набрал 19 очков (12 шайб и 7 передач), в плей-офф нападающий принял участие в пяти встречах.
«Металлург» продлил контракт с нападающим Богданом Потехиным. Соглашение пролонгировано на два года.— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) March 28, 2020
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