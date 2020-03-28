Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с Потехиным

Нападающий Богдан Потехин продлил контракт с «Металлургом», об этом сообщается на официальном сайте магнитогорского клуба.

Отмечается, что соглашение 27-летнего форварда будет рассчитано на два года.

Потехин в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провел 52 матча, в которых набрал 19 очков (12 шайб и 7 передач), в плей-офф нападающий принял участие в пяти встречах.