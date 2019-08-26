Магнитогорский «Металлург» поднял под своды арены свитер Дениса Платонова
Магнитогорский «Металлург» перед матчем Мемориала Ромазана с «Трактором» (1:2) провел церемонию поднятия под своды «Арены-Металлург» свитера своего бывшего нападающего Дениса Платонова. 37-летний хоккеист в этом году завершил карьеру, сообщает Instagram клуба.
В составе «Магнитки» Денис Платонов отыграл 13 сезонов и трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок Гагарина. Кроме того, он является обладателем Кубка Шпенглера и Кубка европейских чемпионов.
Платонов с 161 шайбой входит в пятерку лучших снайперов в истории «Металлурга». Он занимает первое место по количеству матчей (825) среди нападающих в истории клуба.
Перед стартом вечернего матча на льду Арены прошла трогательная церемония — под сводами дворца появился еще один знаковый для магнитогорцев игровой свитер — Дениса Платонова. Под оглушительные аплодисменты нападающий появился на льду, а также исполнил символическое вбрасывание. В составе «Металлурга» Денис Платонов отыграл 13 сезонов и становился чемпионом России 2007, 2014 и 2016 гг., обладателем Кубка Гагарина 2014, 2016 гг., обладателем Кубка Шпенглера 2005 г. и обладателем Кубка европейских чемпионов 2008. Денис входит в пятерку лучших снайперов «Металлурга» за всю историю клуба, забросив 161 шайбу. Более того, он занимает первое место по количеству сыгранных матчей среди нападающих в истории «Металлурга» — 825 игр! Спасибо! Ты навсегда завоевал любовь наших сердец!