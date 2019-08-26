Магнитогорский «Металлург» поднял под своды арены свитер Дениса Платонова

Магнитогорский «Металлург» перед матчем Мемориала Ромазана с «Трактором» (1:2) провел церемонию поднятия под своды «Арены-Металлург» свитера своего бывшего нападающего Дениса Платонова. 37-летний хоккеист в этом году завершил карьеру, сообщает Instagram клуба.

В составе «Магнитки» Денис Платонов отыграл 13 сезонов и трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок Гагарина. Кроме того, он является обладателем Кубка Шпенглера и Кубка европейских чемпионов.

Платонов с 161 шайбой входит в пятерку лучших снайперов в истории «Металлурга». Он занимает первое место по количеству матчей (825) среди нападающих в истории клуба.