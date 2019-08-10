Магнитогорский "Металлург" обыграл "Северсталь" на турнире в Челябинске

Магнитогорский "Металлург" на Кубке губернатора Челябинской области обыграл "Северсталь" со счетом 2:1. Напомним, в турнире, где также играет "Трактор", должен был принять участие "Куньлунь", но из-за проблем с визами, он не смог вовремя прибыть в Челябинск.

Товарищеские матчи

Кубок губернатора Челябинской области

"Северсталь" (Череповец) – "Металлург" (Магнитогорск) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Любимов – 1 (буллит), 29:41 – 0:1. Мозякин – 1 (Верещагин), 36:10 – 0:2. Вовченко – 1 (Шулак, Гераськин), 44:54 – 1:2.

Вратари: Хакимов (59:29 – 59:36, 59:51) – Кошечкин.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 25 (10+7+8) – 29 (12+13+4).

Судьи: Гусев, Спирин.

10 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.