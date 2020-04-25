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«Магнитка» заинтересована в Алексее Марченко

16:05
Алексей Марченко. Фото photo.khl.ru
Алексей Марченко. Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», магнитогорский «Металлург» заинтересован в переходе Алексея Марченко. Помимо «Магнитки» 28-летний защитник ведет переговоры еще с тремя клубами.

В прошедшем сезоне Марченко сыграл за ЦСКА 60 матчей в регулярном чемпионате, набрав 21 (5+16) очко при показателе полезности «+29» (шестой лучший показатель в лиге). В плей-офф на его счету 1 передача в 4 играх при «+1».

Отметим, что Марченко раздумывал насчет возвращения в НХЛ, но пока не получил ни одного предложения.

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