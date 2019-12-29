КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Магнитка» вырвала победу у «Динамо» по буллитам. Команда сравняла счет за четыре секунды до конца третьего периода

17:45
Теги:

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «Динамо». Хозяева одержали победу по буллитам — 5:4. Гости прервали серию из четырех побед.

«Металлург» вел по ходу встречи со счетом 3:1, но умудрился растерять преимущество и даже позволил сопернику выйти вперед. Но за 4 секунды до конца третьего периода, сняв вратаря и выпустив дополнительного полевого игрока, «Магнитка» все-таки смогла сравнять счет. А в серии буллитов были точнее игроки из Магнитогорска.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир