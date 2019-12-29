«Магнитка» вырвала победу у «Динамо» по буллитам. Команда сравняла счет за четыре секунды до конца третьего периода

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «Динамо». Хозяева одержали победу по буллитам — 5:4. Гости прервали серию из четырех побед.

«Металлург» вел по ходу встречи со счетом 3:1, но умудрился растерять преимущество и даже позволил сопернику выйти вперед. Но за 4 секунды до конца третьего периода, сняв вратаря и выпустив дополнительного полевого игрока, «Магнитка» все-таки смогла сравнять счет. А в серии буллитов были точнее игроки из Магнитогорска.