"Магнитка" во втором овертайме победила "Салават"

Магнитогорский "Металлург" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Салават Юлаев" (2:1 2ОТ). Победный гол Ника Шора за 40 секунд до окончания второго овертайма был засчитан после видеопросмотра.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/4 финала

Первый матч

"Металлург" (Магнитогорск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 2:1 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Д. Платонов - 1 (Антипин, Неколенко), 22:26 - 1:0. Хартикайнен - 1 (Кемппайнен, Умарк), 43:48 - 1:1. Шор - 1 (Варфоломеев, Любимов), 99:20 - 2:1.

Вратари: Кошечкин - Метсола.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 48 (5+11+10+22) - 48 (11+8+11+18).

Судьи: Гофман, Франо.

25 февраля. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

Счет в серии: 1-0.

Кубок Гагарина: сетка плей-офф, календарь и результаты матчей