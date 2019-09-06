«Магнитка» уступила дома всухую «Витязю»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал «Витязь». Гости одержали победу со счетом 2:0.

В составе команды из Подольска голами отметились Святослав Гребенщиков и Александр Семин, который поразил пустые ворота.

Голкипер Александр Самонов сделал второй в карьере «сухарь», отразив 22 броска.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Гребенщиков — 2 (Няттинен, Йормакка), 8:38 — 0:1. Семин — 3 (п.в.), 57:57 — 0:2.

Вратари: Кошечкин (57:52 — 57:30, 58:15) — Самонов.

Штраф: 41 — 9.

Броски: 38 (11+11+16) — 22 (7+9+6).

Судьи: Гофман, Морозов.

6 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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