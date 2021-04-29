«Магнитка» расторгнет контракт с Кулеминым

Магнитогорский «Металлург» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с 34-летним нападающим Николаем Кулеминым, информирует Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Нынешнее соглашение хоккеиста с клубом действует до 30 апреля 2022 года. Кулемин получит денежную компенсацию, сам игрок не намерен завершать профессиональную карьеру.

В этом сезоне Кулемин провел 34 матча, в которых набрал 8 (6+2) очка.