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«Магнитка» расторгнет контракт с Кулеминым

15:51
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Магнитогорский «Металлург» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с 34-летним нападающим Николаем Кулеминым, информирует Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Нынешнее соглашение хоккеиста с клубом действует до 30 апреля 2022 года. Кулемин получит денежную компенсацию, сам игрок не намерен завершать профессиональную карьеру.

В этом сезоне Кулемин провел 34 матча, в которых набрал 8 (6+2) очка.

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