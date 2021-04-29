«Магнитка» расторгнет контракт с Кулеминым
15:51
Магнитогорский «Металлург» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с 34-летним нападающим Николаем Кулеминым, информирует Telegram-канал «Хоккей без зрителей».
Нынешнее соглашение хоккеиста с клубом действует до 30 апреля 2022 года. Кулемин получит денежную компенсацию, сам игрок не намерен завершать профессиональную карьеру.
В этом сезоне Кулемин провел 34 матча, в которых набрал 8 (6+2) очка.
Читайте также
«Спасибо за уважение». Россияне оставили сотни благодарностей польской шашистке после ситуации с флагом
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю