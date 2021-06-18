«Магнитка» превышает потолок зарплат на 45 миллионов рублей
12:35
Как стало известно «СЭ», магнитогорский «Металлург» превышает потолок зарплат КХЛ, который составляет 900 миллионов рублей, на 45 миллионов.
Самые высокооплачиваемые игроки команды — нападающие Сергей Плотников (75 млн рублей), Николай Прохоркин (65 млн рублей) и Филипп Майе (60 млн рублей).
Полный список зарплат хоккеистов «Металлурга» можно посмотреть здесь
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