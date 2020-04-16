«Магнитка» подпишет Мищенко и Бутузова. Также «Металлург» интересуется Беком

Как стало известно «СЭ», «Металлург» договорился о подписании контрактов с двумя хоккеистами «Адмирала» — защитником Иваном Мищенко и нападающим Владимиром Бутузовым. Также «Магнитка» проявляет интерес к форварду «Авангарда» Тэйлору Беку.

24-летний Мищенко отыграл 52 встречи в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) очков, при показателе полезности «-22». На счету 25-летнего Бутузова — 10 (4+6) баллов в 57 матчах и показатель «-18». 28-летний Бек забросил 14 шайб и сделал 22 передачи в 56 играх.

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