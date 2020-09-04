«Магнитка» победила «Куньлунь»

Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» (2:1). У «Магнитки» отличились нападающие Сергей Плотникова и Харри Песонен, у гостей шайбу за 1 секунду до сирены забросил защитник Руслан Педан.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Плотников — 1 (бол., Нестрашил, Карпов), 16:50 — 1:0. Песонен — 1 (бол., Бек, Ламмикко), 56:32 — 2:0. Педан — 1 (бол., Глинкин, Архипов), 59:59 — 2:1.

Вратари: Кошечкин — Шикин (58:55).

Штраф: 10 — 14.

Броски: 35 (17+10+8) — 28 (5+14+9).

Судьи: Бирин, Кулаков.

4 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».