«Магнитка» победила «Куньлунь»
19:25
Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» (2:1). У «Магнитки» отличились нападающие Сергей Плотникова и Харри Песонен, у гостей шайбу за 1 секунду до сирены забросил защитник Руслан Педан.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Плотников — 1 (бол., Нестрашил, Карпов), 16:50 — 1:0. Песонен — 1 (бол., Бек, Ламмикко), 56:32 — 2:0. Педан — 1 (бол., Глинкин, Архипов), 59:59 — 2:1.
Вратари: Кошечкин — Шикин (58:55).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 35 (17+10+8) — 28 (5+14+9).
Судьи: Бирин, Кулаков.
4 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».