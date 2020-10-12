«Магнитка» победила ЦСКА, забросив шесть шайб

Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома победил ЦСКА — 6:4. Два очка в составе хозяев набрал Сергей Плотников, на счету которого две результативные передачи.

После этой победы «Магнитка» вышла на третье место на «Востоке», отставание от «Авангарда» и «Автомобилиста» — одно очко.

ЦСКА лидирует в Западной конференции с 25 очками.

В данной встрече исполняющим обязанности главного тренера хозяев был Фредрик Стиллман, у Ильи Воробьева диагностирован коронавирус.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)

Голы: Чибисов — 2, 5:58 — 1:0. Карнаухов — 6 (Дальбек, Андронов), 6:13 — 1:1. Мартынов — 2 (Плотников, Прохоркин), 6:31 — 2:1. Нестрашил — 5 (Бек), 15:01 — 3:1. Кемпе — 2 (Голдобин), 21:43 — 3:2. Яковлев — 3 (Земченок, Чибисов), 23:36 — 4:2. Локтионов — 1 (бол.), 26:03 — 4:3. Карпов — 4 (Плотников, Прохоркин), 29:30 — 5:3. Мамин — 6 (Саморуков), 44:21 — 5:4. Кошелев — 4 (п.в.), 59:19 — 6:4.

Вратари: Олкинуора — Шарыченков (Скотников, 23:36, 59:02 — 59:19, 59:29).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 23 (6+12+5) — 34 (16+12+6).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

12 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».