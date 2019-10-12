«Магнитка» переиграла на выезде «Северсталь»
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала «Металлург». Команда из Магнитогорска одержала победу со счетом 2:1.
«Металлург» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в Восточной конференции. «Северсталь» занимает 9-ю строчку на Западе с 15 очками.
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«Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Матушкин — 1 (Локтионов), 3:15 — 0:1. Дорофеев — 3 (Кулемин), 37:33 — 0:2. Хохлов — 2 (Гераськин, Трубачев), 39:40 — 1:2.
Вратари: Хакимов (58:53) — Кошечкин.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 31 (8+10+13) — 32 (10+19+3).
Судьи: Гусев, Оленин.
12 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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