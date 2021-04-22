«Магнитка» может предложить Мозякину должность в клубе ВХЛ
13:24
По данным «СЭ», руководство магнитогорского «Металлурга» рассматривает идею предложить Сергею Мозякину менеджерскую должность в клубе ВХЛ. Эта команда должна появиться в системе «Магнитки» со следующего сезона.
При этом сам 40-летний хоккеист по-прежнему раздумывает над продолжением карьеры игрока.
В нынешнем сезоне на его счету 49 матчей, в которых он набрал 31 (14 шайб + 17 передач) очко.
(Михаил Зислис)
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