«Магнитка» может предложить Мозякину должность в клубе ВХЛ

По данным «СЭ», руководство магнитогорского «Металлурга» рассматривает идею предложить Сергею Мозякину менеджерскую должность в клубе ВХЛ. Эта команда должна появиться в системе «Магнитки» со следующего сезона.

При этом сам 40-летний хоккеист по-прежнему раздумывает над продолжением карьеры игрока.

В нынешнем сезоне на его счету 49 матчей, в которых он набрал 31 (14 шайб + 17 передач) очко.

(Михаил Зислис)