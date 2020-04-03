«Люди в Екатеринбурге гуляют, будто ничего не происходит». Российский хоккеист призвал к самоизоляции

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев призвал более серьезно отнестись к пандемии коронавируса и соблюдать режим самоизоляции.

— Где вы пережидаете это трудное время?

— Дома в Екатеринбурге. Строго соблюдаю режим изоляции, но все-таки приходится выезжать в магазин. Дома трое детей, им очень много покупать надо. Паники нет, есть какое-то непонимание ситуации.

— В чем?

— У меня много друзей живет за границей, они рассказывают, насколько тяжелое положение в других странах. А я смотрю в окно — люди в Екатеринбурге гуляют, как будто ничего не происходит. Наверное, сейчас тот период, когда все-таки надо потерпеть. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Голышева