"Любовь – это..." Ольга Бузова снова на матче "Авангарда"

Известная певица, телеведущая и болельщица "Авангарда" Ольга Бузова присутствует на третьем матче серии с "Барысом" второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча проходит в Балашихе. Счет в серии пока равный - 1-1.

Бузова надела весьма интересную футболку, на которой написано: "Любовь – это... поцелуй на балконе". Эта строчка – название новой песни певицы.

Ранее девушка посещала матч "Авангарда" в регулярном чемпионате КХЛ. Тогда омичи встречались с "Сибирью".

Бузова также пообещала, что выступить с концертом в Омске, если "ястребы" выиграют Кубок Гагарина.

"Авангард" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина переиграл "Ак Барс" и вышел в полуфинал турнира.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей