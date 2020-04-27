Вратарь Василий Демченко, выступавший в КХЛ за «Трактор» и магнитогорский «Металлург», нынешней весной решивший перебраться в систему «Монреаля», рассказал о том, что в свободное время выступает в качестве ди-джея.

— Повезете в Канаду аппаратуру для вашего хобби? Вы же довольно известный ди-джей, по крайней мере, в КХЛ.

— Нет, ничего не повезу, все оставлю дома. В принципе, можно же пульт и на айпаде сделать. Я вообще рассчитываю еще в Челябинске выступить, как только карантин снимут. Возможно, получится, все-таки у нас на Урале эта ситуация с коронавирусом не так сильна, как в Москве. Да, у нас закрыты кафе и рестораны, все только на вынос, но хоть не по пропускам из дома выходим.

— Вы на чем специализируетесь в музыке?

— На российских хитах. Мне нравится заводить толпу. Не скажу, что на каких-то вечеринках вообще в курсе, что я — хоккеист. Были места, где понятия не имели, чем я занимаюсь. (Алексей Шевченко)