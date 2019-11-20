Любит ли Знарок группу «Ленинград»? Отвечает тренер

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок рассказал об отношении к группе «Ленинград», из-за которой матчи с «Локомотивом» и минским «Динамо» были перенесены в Мытищи.

— «Ленинград» — хорошая группа, мне нравится, — заявил Знарок. — Часто с ними встречаемся, она раньше пела у нас...в прошедшем времени. Здесь ничего страшного. Хорошая арена, нет разницы. Единственное, что поле большое. Это требует кардинального изменения тактику, поэтому катать больше нужно было. (Евгений Белоусов)