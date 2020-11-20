Лямся: «Я удовлетворен двумя очками»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1 Б) остался доволен результатом.

— Действительно трудная игра была сегодня. Хорошая оборона у обеих команд. Я удовлетворен двумя очками, — цитирует Лямся сайт «Спартака».

— Почему Воробьев играл в четвертом звене?

— Он долго не играл, и мы решили, что для начала ему будет лучше сыграть там. Я доволен его игрой.

— Что нужно сделать Амирову, чтобы подняться хотя бы в третье звено?

— У него была травма, он не тренировался в общей группе. Шаг за шагом он наберет форму, и мы будем решать по его форме, в каком звене ему играть дальше.

— Вас не беспокоит, что команда не побеждала в основное время с 30 октября?

— Нет, меня не беспокоит. Два очка дают за любую победу.

— При вашем назначении были заявления, что команда будет играть в яркоатакующий хоккей. Почему этого не происходит? Сегодня был очень скучный матч.

— Главное найти способ победить. Мои игроки его нашли, и я доволен. Невозможно победить в шестидесяти матчах и в каждом забивать по пять шайб. Мы отталкиваемся от игры соперника, стараемся взламывать его оборону, что и приносит результат.

— Есть ли у «Салавата» проблемы при игре «в давление»? Пропустили такие шайбы сегодня и от СКА.

— Сегодня соперник не был столь агрессивен. Поэтому я бы эти два гола не сравнивал.

— Вы определились с вратарем на игру с «Барысом»?

— Нет, решим завтра.



— Чем можно объяснить последние ошибки Метсолы? Это психологические проблемы?

— Я доверяю ему. Он один из сильнейших вратарей Лиги. Сегодня он совершил несколько отличных спасений и совершил одну ошибку. Так что он очень помог нам победить и сегодня.

— Объявили расширенный состав молодёжный сборной. Много игроков надолго покинут команду. Кого будет сложнее всего заменить?

?— Большая честь для клуба отправить несколько хоккеистов на чемпионат мира. Это будет хорошая возможность проявить себя для остальных игроков.