Лямся: «В матче с «Барысом» хорошую работу проделал наш вратарь Шарыченков»
19:44
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мнением о победе над «Барысом» (2:1).
«Хороший матч, хорошая битва получилась сегодня. Доволен тем, как команда сыграла первые 40 минут. В нападении играли очень уверенно, хорошо владели шайбой, забили два гола. В третьем периоде начали сидеть в обороне, стали отбрасываться и меньше атаковали, давая тем самым шансы «Барысу». Отмечу нашего вратаря, Шарыченков проделал хорошую работу. Это очень важная победа в конце года», — приводит слова тренера сайт команды.
«Салават Юлаев» имеет на счету 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/tomi-lamsa-vazhnaya-pobeda-v-konce-goda/
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