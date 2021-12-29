Лямся: «В матче с «Барысом» хорошую работу проделал наш вратарь Шарыченков»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мнением о победе над «Барысом» (2:1).

«Хороший матч, хорошая битва получилась сегодня. Доволен тем, как команда сыграла первые 40 минут. В нападении играли очень уверенно, хорошо владели шайбой, забили два гола. В третьем периоде начали сидеть в обороне, стали отбрасываться и меньше атаковали, давая тем самым шансы «Барысу». Отмечу нашего вратаря, Шарыченков проделал хорошую работу. Это очень важная победа в конце года», — приводит слова тренера сайт команды.

«Салават Юлаев» имеет на счету 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.