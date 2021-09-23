Лямся: «СКА — серьезный соперник. «Салават» набрал два очень важных очка»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:2).

«СКА — это очень серьезный соперник. Мы набрали два очень важных очка в Петербурге. Здорово, что у команды был хороший эмоциональный настрой. Предыдущий матч мы сыграли без эмоций, потому что до этого победили в семи встречах подряд. Провели собрание перед матчем со СКА. Ребята прекрасно поняли, что такое побеждать. Сегодня они показали эмоции», — цитирует Лямся официальный сайт КХЛ.

По два очка в составе победителей набрали Сакари Маннинен (1+1), Шакир Мухамадуллин (1+1) и Маркус Гранлунд (0+2). У СКА дубль оформил Антон Бурдасов.