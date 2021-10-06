Лямся: «Салават Юлаев» надежно сыграл в матче с «Сочи» и заслужил победу»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:0).

«Считаю, что сегодня надежно сыграли, очень здорово, заслужили победу. Мы не получали глупых удалений, здорово работал наш голкипер. Мы держались надежно и терпеливо, это стало слагаемыми победы. Когда я говорю о надежной обороне, я имею в виду не только действия защитников, но и форвардов, которые не давали пространства сопернику. Сегодня все четыре звена давали энергию команде. Отмечу, что Санников вернулся в игру после травмы и хорошо провел матч.

У нас были проблемы с большинством. Мы стали пробовать различные варианты. Несколько матчей назад Мухамадуллин хорошо смотрелся, он нащупал хорошую «химию» с Манниненом. Поэтому пробовали этот вариант. Филип совсем недавно вернулся на лед, дали ему шанс, но потом снова выставили Шакира.

Почему вызвали Лукина? Нам как раз был нужен такой игрок. Он может бросать, он давал энергию команде. Оцениваю его выступление положительно. Вызвали Лукина, потому что нужен был скоростной форвард, который может агрессивно работать.

Если в общем говорить, то счет на табло. Конечно, довольны результатом. Прекрасно понимаем, что до этого было «Зеленого дерби». Соперник сегодня здорово играл в прессинг, матч был гостевой», — цитирует Лямся официальный сайт клуба.

Два очка в составе победителей набрал Теему Хартикайнен (1+1). Шайбы также забросили Михаил Науменков и Степан Санников.